Британская разведка: Россия вышла на финальные этапы подготовки референдума в «ДНР»

Минобороны Великобритании посвятило утреннюю сводку о ситуации в Украине планам Кремля провести референдум о присоединении территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики» к России, пишет ВВС.

11 августа российские СМИ сообщили, что глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что дата референдума о присоединении к России будет объявлена после ее «полного освобождения», напоминает Минобороны Великобритании. Ранее журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что в самопровозглашенной «ДНР» планируется проведение такого референдума, результаты которого должны обеспечить не менее 70% голосов за присоединение к России, отметили в британском военном ведомстве. О том, что такие планы существуют в июле сообщало со ссылкой на полученные от украинской разведки документы «Радио Свобода».

Вполне вероятно, что Москва существенно продвинулась вперед в планировании референдума, хотя до сих пор неясно, было ли принято окончательное решение о его проведении, отмечают в Минобороны Великобритании. Кремль, скорее всего, расценит неспособность российских военных полностью захватить Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине, считают в британском военном ведомстве. Пока значительная часть территории Донецкой области по-прежнему находится под контролем Украины.