Талибы запросили у России 1 млн баррелей нефти

Движение «Талибан» хочет купить 1 млн баррелей нефти у России на условиях бартера. Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, пишут российские СМИ.

По словам министра, предложение прозвучало во время визита делегации талибов в Москву 14 августа. Он добавил, что его страна готова выкупить и больше заявленного количества, если Россия справится с большими поставками. Афганистан в качестве оплаты готов отдать любую продукцию, которой заинтересуется российская сторона.

Ранее «Талибан» в ходе Петербургского международного экономического форума уже сообщал о намерении купить нефть и зерно из России. Тогда глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн заявил о намерении Афганистана закупить у Москвы 5 тыс. тонн нефти и 2 млн тонн зерна.