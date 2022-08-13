Армянская диаспора призывает сжечь дотла весь Лачин горячая тема
Остались считанные дни до момента, когда последний незаконно поселившийся ближневосточный армянин должен будет покинуть Лачин и Забух.
Несмотря на то, что о переходе этих населенных пунктов под полный контроль Азербайджана было известно еще в ноябре 2020 года, армянская оппозиция не оставляет попыток разыграть очередной акт «национальной трагедии» и использовать переселение своих соотечественников против ненавистного ей Никола Пашиняна.
Как известно, в соответствии с достигнутыми договоренностями власти Армении взяли на себя гарантии сохранности домов и имущества в освобождаемых населенных пунктах. Мало кто в Армении желает повторения сценария двухгодичной давности, когда представители «древнейшего народа», выселяясь из незаконно занятых домов, сжигали их дотла, предварительно вытащив оттуда что только можно – от покрытия полов и облицовки стен до раковин и сливных бачков.
Дабы не будить в своих соотечественниках инстинкта варваров, правительство Армении пообещало нескольким десяткам армян, жившим в Лачине и Забухе, денежную компенсацию в размере 10 миллионов драм (41.000 манатов – ред.), при этом оговорив, что те, кто уничтожит дом, компенсацию не получит.
И тем не менее накануне все без исключения армянские СМИ облетели видеокадры и фотографии некоего молодого человека, который, покидая село Забух, дотла спалил дом, построенный не для него. Зная убожество и нищету, в которых прозябали незаконные армянские поселенцы на оккупированных азербайджанских территориях, было трудно поверить, что кто-то из них мог вот так, добровольно отказаться от столь внушительной компенсации.
Впрочем, подноготную этой отвратительной истории раскрыла проживающая в Карабахе армянская журналистка Лилит Шахвердян. По ее словам, армянская диаспора за рубежом пообещала щедрую компенсацию тем незаконным поселенцам, кто вопреки требованию властей решится сжечь свои дома.
Сумму компенсации Шахвердян не раскрывает, но, скорее всего, она существенно превышает 10 миллионов драм, обещанных армянскими властями.
Судя по всему, стремление оппозиции, диаспоры и многочисленных политических противников Пашиняна избавиться от «предателя армянского народа» превалирует настолько, что они в очередной раз готовы выставить «просвещенный и многострадальный» армянский народ примитивными дикарями и варварами, оставшимися на обочине эволюционного процесса.