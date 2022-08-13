Несмотря на то, что о переходе этих населенных пунктов под полный контроль Азербайджана было известно еще в ноябре 2020 года, армянская оппозиция не оставляет попыток разыграть очередной акт «национальной трагедии» и использовать переселение своих соотечественников против ненавистного ей Никола Пашиняна.

Как известно, в соответствии с достигнутыми договоренностями власти Армении взяли на себя гарантии сохранности домов и имущества в освобождаемых населенных пунктах. Мало кто в Армении желает повторения сценария двухгодичной давности, когда представители «древнейшего народа», выселяясь из незаконно занятых домов, сжигали их дотла, предварительно вытащив оттуда что только можно – от покрытия полов и облицовки стен до раковин и сливных бачков.

Дабы не будить в своих соотечественниках инстинкта варваров, правительство Армении пообещало нескольким десяткам армян, жившим в Лачине и Забухе, денежную компенсацию в размере 10 миллионов драм (41.000 манатов – ред.), при этом оговорив, что те, кто уничтожит дом, компенсацию не получит.

И тем не менее накануне все без исключения армянские СМИ облетели видеокадры и фотографии некоего молодого человека, который, покидая село Забух, дотла спалил дом, построенный не для него. Зная убожество и нищету, в которых прозябали незаконные армянские поселенцы на оккупированных азербайджанских территориях, было трудно поверить, что кто-то из них мог вот так, добровольно отказаться от столь внушительной компенсации.