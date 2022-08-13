В США предупредили о готовящихся терактах

В Соединенных Штатах Министерство внутренней безопасности (МВБ) и ФБР опасаются «насильственных угроз» и провокаций после обысков в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа. Ведомства попросили правоохранителей быть внимательнее, пишет Fox News.

ФБР и МВБ заявили, что в социальных сетях люди распространяют призывы к целенаправленным убийствам сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, связанных с обыском в поместье Трампа, включая федерального судью, утвердившего ордер на обыск.

Помимо этого, у спецслужб есть информация о планируемом подрыве «грязной бомбы» рядом со штаб-квартирой ФБР в Вашингтоне.