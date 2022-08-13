Кылыч соболезнует из-за взрывов в Ереване

Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч выразил соболезнования в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю пострадавшим в результате трагедии скорейшего выздоровления», - написал Кылыч.

Напомним, что при взрыве в торговом центре «Сурмалу» погибли по меньшей мере 6 человек, 16 пропали без вести и 61 получил ранения.