Синоптики прогнозируют 40-градусную жару

Завтра, 16 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-восточный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью на Апшероне составит 24-28 градусов тепла, днем 35-39 тепла, местами до 40 градусов. В Баку ночью 25-27 градусов, днем 37-39 тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-60%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26 градусов тепла, днем воздух прогреется до 40 градусов, местами 41-42, в горах ночью 14-19, днем 26-31 тепла.