В 2022 году в Коллегию адвокатов поступило всего 595 обращений и жалоб, подавляющее большинство из них - от граждан. На основе результатов предварительного расследования Президиума Коллегии 119 (20 процентов) обращений были направлены в Комиссию для расследования.

Нарушения в деятельности адвокатов чаще всего определялись на основе: 1 - оказания некачественной юридической помощи за счет государства и допущения формальной адвокатской деятельности в этой сфере, 2 - получения денег вне контракта, 3 - нарушения требований о безналичной оплате гонорара, полученного за юридическую помощь, 4 - использования неэтичных выражений, действия, противоречащие адвокатской этике, нанесения ущерба репутации адвоката, совершения недостойных адвоката действий и т.д.

Отметим, что в текущем году к дисциплинарной ответственности привлечены 43 адвоката. В отношении 9 из них принято решение об исключении, у 11 приостановлены полномочия, 11 объявлен выговор и 12 получили замечания.