Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:53

В северной Сирии не стихают волнения, вызванные тем, что Эрдоган якобы намерен договариваться с Башаром Асадом. Жгут турецкие флаги. В местной прессе горячо дискутируется вопрос о том, предала ли Анкара лояльную к ней сирийскую оппозицию. Лидеры этой оппозиции делают грозные заявления. Перед нами массовая истерия, вызванная тем, что глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости примирения турецкой оппозиции с режимом Асада. А арабская редакция агентства Анадолу в сообщении об этом заменила слово «примирение» на «соглашение».

Оппозиционные силы северной Сирии на нервах. Специальная операция Турции здесь переносится уже который раз, о ее конкретных сроках Анкара предпочитает местных союзников не информировать, поскольку достаточно уже было случаев, когда агентура Асада добывала самые свежие данные именно из оппозиционных источников. Идеальное время, словом, чтобы каждый слух или непроверенная информация вызывали здесь «бурю в стакане воды». К тому же сирийская оппозиция, как, впрочем, и остальные сирийцы – глубоко провинциальна. Она уверена, что все в нашем мире крутится вокруг Сирии, а потому неспособна адекватно оценить то обстоятельство, что Анкара пытается синхронизировать свои действия с множеством международных трендов. Что создает благоприятнейшую почву для информационных вбросов и спекуляций. Так, собственно, и получилось с заявлением Чавушоглу. Находящаяся на нервах сирийская оппозиция захотела увидеть в нем сигналы к примирению с режимом Асада – и она их увидела. Хотя к реальности это и не имеет никакого отношения.

Существует ли контакт Турции с сирийским режимом? Да, и это ни для кого не секрет. Но все связи идут через турецкую разведку MIT и сирийские спецслужбы. Анкара считает, что этого достаточно, о чем заявлял и сам Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос о переговорах Эрдогана с Асадом: «У нас таких планов нет. Наш президент уже отвечал на этот вопрос. Долгое время Путин и российские официальные лица хотели, чтобы Асад и наш президент встретились. Наш президент заявил, что контакты между спецслужбами будут полезны». Спецслужбы – и не более того. Анкара ни на гран не изменила свою политику в отношении сирийского режима. И ожидать нормализации отношения Турции к Асаду как минимум наивно. На сегодняшний день Дамаск не выполнил ни одного из подписанных им соглашений: ни в вопросе о наблюдателях Лиги арабских государств, ни в соглашениях с Турцией, ни в процессе в ООН. О чем здесь вообще можно разговаривать? Враг не станет другом.