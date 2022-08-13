В Армении исключили теракт в «Сурмалу»

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян исключил версию теракта в «Сурмалу», где накануне произошел взрыв.

«Судя по видео момента взрыва, о террористическом акте не может быть и речи. Так как в самом начале произошло возгорание, затем повалили клубы дыма, после чего последовал взрыв», - сказал Памбухчян журналистам.

Напомним, что накануне в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек, пострадали 61. Также 15 человек считаются пропавшими без вести.