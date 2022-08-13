В самопровозглашенной «ЛНР» члены одного из незаконных вооруженных формирований отказались воевать за так называемую «ДНР», сообщает УНИАН.

В «ЛНР» за соседнюю квазиреспублику не хотят воевать «военнослужащие мобилизационного резерва», свидетельствует видеозапись их обращения, которую опубликовал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (Украина, РФ, ОБСЕ) в Минске, журналист Денис Казанский.

«Мы, военнослужащие мобилизационного резерва, отказываемся идти воевать за территорию «Донецкой народной республики». Свой долг по защите «Луганской народной республики» мы выполнили…», - говорится в обращении.

«Все правильно! Луганск, вставай! Свободный луганский народ не должен умирать на чужбине за интересы донецкого империализма!», - прокомментировал ролик Казанский.