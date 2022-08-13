Kapital Bank наградил победителя игр «Брейн-ринг»

Представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды и поздравили их с победой. Команде был вручен денежный приз в 3000 манатов.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Помимо игр «Брейн-ринг», Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 108 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.