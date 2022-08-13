Согласно сообщению, за последние 20 лет снижение уровня воды в Каспийском море создало серьезную угрозу в работе второй по величине электростанции в Азербайджане, которая обеспечивает электроэнергией более 40 процентов территории Баку, – ЭС «Шимал». Поэтому с целью предотвращения угрозы остановки работы ЭС «Шимал» начаты работы по строительству 540-метровой эстакады, которая позволит забирать холодную воду на глубине 8 метров, и двух водонасосных станций в двух местах.

Учитывая, что ежедневное понижение уровня воды создает серьезную проблему со сбором холодной воды, в ближайшие годы остановка работы электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2» общей мощностью 800 мегаватт стала бы неизбежной. Строительство новой эстакады и водонасосных станций позволит не только сохранить станции, но и температура охлажденной воды будет на 2,6 градуса ниже, поскольку берется с большей глубины. По обеим сторонам новой эстакады будут проложены 4 трубы, а на двух насосных станциях будут работать 8 насосов.

Строительство новой эстакады ведется на основе сменного графика, отметили в компании.

В ОАО напомнили, что в связи с падением уровня воды в Каспийском море строительство новой эстакады и водонасосной станции до электростанции «Шимал» было успешно осуществлено на Сумгаитской ЭС и дало положительный результат.

В «Азерэнержи» также отметили, что строительство нового водосборного комплекса электростанции «Шимал» ведется местной компанией, в настоящее время строительные работы опережают график на месяц. Завершение масштабного проекта предусмотрено в первой половине 2023 года.