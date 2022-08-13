Взрыв в Ереване. Канал Пашиняна обвиняет Россию срочно в номер
На фоне трагедии в торговом центре «Сурмалу» близкий к правительству Армении телеграм-канал «Баграмян 26» обвинил посольство России в попытках дискредитировать армянские власти.
По словам авторов публикации, трагедия в Ереване с человеческими жертвами используется российскими пропагандистами для распространения паники среди населения Армении. Отмечается, что особенно в этом «преуспели» квази-журналист Мика Бадалян и его партнер, печально известный нашим читателям со времен Второй Карабахской войны и фронтового пути «Сомали» в Донбассе, Семен Пегов.
Сразу после инцидента Бадалян сообщил, что в результате взрыва погибла пятилетняя девочка, о чем, по его словам, рассказали свидетели, помогавшие эвакуировать тело девочки.
Чуть позже эта информация появилась и на гнойном канале Семена Пегова. Однако вскоре Министерство здравоохранения Армении опровергло эту информацию, заявив, что жизни девочки ничто не угрожает.
«Действия Бадаляна можно квалифицировать как кампанию, направленную на дискредитацию государственных институтов, с целью создания недоверия в обществе к предоставляемой официальной информации», - говорится в публикации на телеграм-канале «Баграмян 26».
При этом указывается, что Бадалян открыто спонсируется российским агитпропом и, в частности, посольством России.
Досталось и «хозяину» Семена Пегова – печально известному российскому медиамагнату армянского происхождения Араму «Камшотычу» Габриеляну. Активист Эдгар Аракелян обратил внимание на то, что новость о взрыве в Ереване, опубликованная на сайте Life.ru (принадлежит Габриелянову – ред.), появилась за два часа до… самого взрыва.
Публикация Аракеляна вызвала в соцсетях широкую дискуссию, большинство участников которой сразу же подхватили версию о «российском следе» во взрыве в торговом центре.
Позже, правда, выяснилось, что нестыковка в публикации Аракеляна, который использовал сервис VPN, была вызвана разницей в часовых поясах между Ереваном и Москвой.
Но сам факт того, что версия об участии России в трагедии, произошедшей в ереванском торговом центре «Сурмалу», так охотно была подхвачена пользователями соцсетей, достаточно ярко иллюстрирует антироссийские настроения и антипутинскую атмосферу, царящую сегодня в армянской правящей элите и в обществе в целом.