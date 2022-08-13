По словам авторов публикации, трагедия в Ереване с человеческими жертвами используется российскими пропагандистами для распространения паники среди населения Армении. Отмечается, что особенно в этом «преуспели» квази-журналист Мика Бадалян и его партнер, печально известный нашим читателям со времен Второй Карабах ской войны и фронтового пути «Сомали» в Донбассе, Семен Пегов.

На фоне трагедии в торговом центре «Сурмалу» близкий к правительству Армении телеграм-канал «Баграмян 26» обвинил посольство России в попытках дискредитировать армянские власти.

Сразу после инцидента Бадалян сообщил, что в результате взрыва погибла пятилетняя девочка, о чем, по его словам, рассказали свидетели, помогавшие эвакуировать тело девочки.

Чуть позже эта информация появилась и на гнойном канале Семена Пегова. Однако вскоре Министерство здравоохранения Армении опровергло эту информацию, заявив, что жизни девочки ничто не угрожает.

«Действия Бадаляна можно квалифицировать как кампанию, направленную на дискредитацию государственных институтов, с целью создания недоверия в обществе к предоставляемой официальной информации», - говорится в публикации на телеграм-канале «Баграмян 26».