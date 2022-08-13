В казахстанских школах отменят обучение на русском?

Информация о том, что в Казахстане в ближайшие годы отменят классы с русским языком обучения, не соответствует действительности, заявили в Минпросвещения страны. Там пообещали, что в классах с русским языком обучения «русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме», и «иных планов нет».

Комментарий первого замглавы Минпросвещения Казахстана Шолпана Каринова приводит портал stopfake.kz, созданный для борьбы с недостоверной информацией. Портал обращает внимание, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что за шесть-семь лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения, основана на материале двухлетней давности.