На освобожденных землях продолжают находить мины
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Как отметили haqqin.az в пресс-службе Агентства, в ходе операций по разминированию с 8 по 13 августа обнаружены и обезврежены 134 противопехотные и 193 противотанковые мины, а также 39 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 685 гектаров.