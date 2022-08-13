Обновление экосистемы научного развития

Приоритетные направления, проблемы и потребности науки определяются социально-экономическим развитием. Политика развития науки включает в себя все компоненты, входящие в цепочку преобразования научных исследований в коммерческий продукт. Развитие науки в целом требует обновления в следующих направлениях: определение приоритетных научных исследований, обновление и регулирование научной политики, эффективное управление финансированием и инфраструктурой, развитие человеческого капитала в научных областях, пишет в своей статье директор Института образования Азербайджана Руфат Азизов.

Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о совершенствовании управления в сфере науки и образования в стране закладывает основу для создания цепочки развития науки в стране.

В целом, конечной целью научных разработок или научных продуктов должно служить устойчивое социально-экономическое развитие. Приоритетные направления, проблемы и потребности науки определяются социально-экономическим развитием. Однако в то же время здесь есть и обратная связь, наука может создавать возможности для неизведанных новых рынков товаров и услуг. В основе стратегии и политики развития науки полезнее превратить научные исследования в пригодный для использования коммерческий продукт. Само собой разумеется, что это вовсе не ограничение академической свободы, а, скорее, результат того, что исследователи учитывают объем проблем, которые пытается решить научное исследование, а также качество и возможности, которые оно создаст.

Таким образом, политика развития науки включает в себя все компоненты, входящие в цепочку создания стоимости преобразования научных исследований в коммерческий продукт, в том числе финансирование, защиту интеллектуальных прав, экспертизу, научно-технический кадровый потенциал, функциональность инновационных центров, исследовательскую инфраструктуру, привлечение бизнес-ангелов, венчурные фонды и частный сектор.

Вышеизложенное ясно показывает, что необходимо развитие науки по четырем основным направлениям: 1) Определение приоритетных научных направлений; 2) Обновление и регулирование научной политики; 3) Эффективное управление финансированием и инфраструктурой; 4) Развитие человеческого капитала в научных областях.

Вышеупомянутый указ о совершенствовании управления в сфере науки и образования создает широкие возможности для осуществления деятельности по перечисленным направлениям и поддерживает участие различных сторон. После того как приоритетные области науки будут определены нашими учеными в НАНА, обновление и регулирование научной политики, соответствующее этим приоритетам, будет осуществляться Министерством науки и образования.

Выполнение административных задач, вытекающих из научной политики, решение повседневных проблем, жалоб граждан, а также вспомогательная деятельность могут быть предусмотрены Агентством по науке и высшему образованию. Развитие человеческого капитала и проведение исследований в важных научных областях целесообразнее проводить в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях.

Определение приоритетных научных направлений

При определении приоритетных научных направлений важно проводить разделение между прикладными и экспериментальными (научно-техническими) направлениями исследований и фундаментальными научными исследованиями по степени их значимости. Таким образом, при изучении опыта разных стран в соответствующей области видно, что 85-90% бюджета исследований выделяется на прикладные исследования, а 10-15% - на направления фундаментальной науки.

Области прикладных исследований. Определение приоритетных прикладных научных направлений может основываться на развитии экономики и промышленности страны, общественных интересах и сравнительных преимуществах страны. При выборе этих областей целесообразно учитывать опыт, инфраструктуру и ресурсы в этих областях. При этом направления прикладных исследований должны быть адаптированы к географическому положению страны, национальному богатству, структуре промышленности и проблемам национальной безопасности.

Фундаментальные направления исследований. Приоритетные фундаментальные научные исследования основаны на мировых тенденциях, имеющемся опыте в этих областях и долгосрочных целях устойчивого развития. Приоритетные фундаментальные научные исследования также могут быть направлены на поддержку прикладных и экспериментальных исследований в будущем. Эти исследования также могут привести к снижению зависимости страны от зарубежных технологических потребностей в долгосрочном экономическом развитии.

Коммерциализация как движущая сила

Формирование национальной научно-инновационной системы, основанной на совместной интеграции университетов, НИИ, технопарков и инновационных центров, в которой ведущую роль будут играть коммерческие организации, может постепенно создать устойчивые возможности для развития науки. Стадии научного результата, ранней технологической модели, дизайна продукта и запуска продукта должны быть в состоянии следовать друг за другом от начала до конца. Создание структур, способствующих установлению связей между патентом, функциональностью изобретения, инновационным продуктом и этапами серийного производства продукта, может сыграть важную роль в достижении целей за счет четкого определения результатов перехода между этапами.

Организация эффективной работы крупных государственных компаний зависит от инновационных подходов, основанных на научно-технических решениях. Опыт показывает, что более эффективной считается организация совместной деятельности научно-исследовательских подразделений компаний с научно-исследовательскими институтами. Результаты исследований, полученные в научно-исследовательских институтах, оптимизируются для преобразования в инновационные продукты в научно-исследовательских лабораториях компаний. В настоящее время существует большая потребность в научно-технических решениях в государственных компаниях, которые предполагается сделать более эффективными в нашей стране.

Модель современного научно-исследовательского института

Несомненно, ученые являются главной движущей силой развития науки. Чиновники чаще являются исполнителями регулирующих, координационных и вспомогательных функций. Именно поэтому создание модели современных научно-исследовательских институтов, способных выполнять фундаментальные научные и передовые технологические исследования на высоком уровне, является одной из основных составляющих научно-технического развития.

Необходима система, способная обеспечить оценку потенциала существующих научно-исследовательских институтов, лабораторий, оборудования и приборов, а также интеграцию или совместное использование возможностей в соответствии с приоритетными направлениями. Руководители исследований в университетах и научно-исследовательских институтах должны играть активную роль в обеспечении преемственности между научно-исследовательскими институтами и промышленностью, технологическими парками и инкубационными центрами.

Также необходимо определить требования и условия для научно-исследовательских учреждений, стратегические планы действий, цели и критерии оценки. При обеспечении централизованной координации научно-инновационного потенциала можно создать устойчивые механизмы привлечения инвестиций в институты путем определения потребности в ресурсах каждого из фундаментальных исследований и исследований в области передовых технологий в отдельности.

При проведении исследований в неизученных или малоизученных областях разработка механизма свободного выбора темы исследования в научно-исследовательских институтах, предоставление доступа к научным результатам, создание механизмов содействия сотрудничеству между внутренними и внешними институтами, а также установление механизма совместного использования ресурсов между высшими учебными заведениями и существующими научно-исследовательскими институтами является одним из важных моментов.