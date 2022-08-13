Обновление экосистемы научного развития
Приоритетные направления, проблемы и потребности науки определяются социально-экономическим развитием. Политика развития науки включает в себя все компоненты, входящие в цепочку преобразования научных исследований в коммерческий продукт. Развитие науки в целом требует обновления в следующих направлениях: определение приоритетных научных исследований, обновление и регулирование научной политики, эффективное управление финансированием и инфраструктурой, развитие человеческого капитала в научных областях, пишет в своей статье директор Института образования Азербайджана Руфат Азизов.
Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о совершенствовании управления в сфере науки и образования в стране закладывает основу для создания цепочки развития науки в стране.
В целом, конечной целью научных разработок или научных продуктов должно служить устойчивое социально-экономическое развитие. Приоритетные направления, проблемы и потребности науки определяются социально-экономическим развитием. Однако в то же время здесь есть и обратная связь, наука может создавать возможности для неизведанных новых рынков товаров и услуг. В основе стратегии и политики развития науки полезнее превратить научные исследования в пригодный для использования коммерческий продукт. Само собой разумеется, что это вовсе не ограничение академической свободы, а, скорее, результат того, что исследователи учитывают объем проблем, которые пытается решить научное исследование, а также качество и возможности, которые оно создаст.
Таким образом, политика развития науки включает в себя все компоненты, входящие в цепочку создания стоимости преобразования научных исследований в коммерческий продукт, в том числе финансирование, защиту интеллектуальных прав, экспертизу, научно-технический кадровый потенциал, функциональность инновационных центров, исследовательскую инфраструктуру, привлечение бизнес-ангелов, венчурные фонды и частный сектор.
Вышеизложенное ясно показывает, что необходимо развитие науки по четырем основным направлениям: 1) Определение приоритетных научных направлений; 2) Обновление и регулирование научной политики; 3) Эффективное управление финансированием и инфраструктурой; 4) Развитие человеческого капитала в научных областях.
Вышеупомянутый указ о совершенствовании управления в сфере науки и образования создает широкие возможности для осуществления деятельности по перечисленным направлениям и поддерживает участие различных сторон. После того как приоритетные области науки будут определены нашими учеными в НАНА, обновление и регулирование научной политики, соответствующее этим приоритетам, будет осуществляться Министерством науки и образования.
Выполнение административных задач, вытекающих из научной политики, решение повседневных проблем, жалоб граждан, а также вспомогательная деятельность могут быть предусмотрены Агентством по науке и высшему образованию. Развитие человеческого капитала и проведение исследований в важных научных областях целесообразнее проводить в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях.
Определение приоритетных научных направлений
При определении приоритетных научных направлений важно проводить разделение между прикладными и экспериментальными (научно-техническими) направлениями исследований и фундаментальными научными исследованиями по степени их значимости. Таким образом, при изучении опыта разных стран в соответствующей области видно, что 85-90% бюджета исследований выделяется на прикладные исследования, а 10-15% - на направления фундаментальной науки.
Области прикладных исследований. Определение приоритетных прикладных научных направлений может основываться на развитии экономики и промышленности страны, общественных интересах и сравнительных преимуществах страны. При выборе этих областей целесообразно учитывать опыт, инфраструктуру и ресурсы в этих областях. При этом направления прикладных исследований должны быть адаптированы к географическому положению страны, национальному богатству, структуре промышленности и проблемам национальной безопасности.
Фундаментальные направления исследований. Приоритетные фундаментальные научные исследования основаны на мировых тенденциях, имеющемся опыте в этих областях и долгосрочных целях устойчивого развития. Приоритетные фундаментальные научные исследования также могут быть направлены на поддержку прикладных и экспериментальных исследований в будущем. Эти исследования также могут привести к снижению зависимости страны от зарубежных технологических потребностей в долгосрочном экономическом развитии.
Коммерциализация как движущая сила
Формирование национальной научно-инновационной системы, основанной на совместной интеграции университетов, НИИ, технопарков и инновационных центров, в которой ведущую роль будут играть коммерческие организации, может постепенно создать устойчивые возможности для развития науки. Стадии научного результата, ранней технологической модели, дизайна продукта и запуска продукта должны быть в состоянии следовать друг за другом от начала до конца. Создание структур, способствующих установлению связей между патентом, функциональностью изобретения, инновационным продуктом и этапами серийного производства продукта, может сыграть важную роль в достижении целей за счет четкого определения результатов перехода между этапами.
Организация эффективной работы крупных государственных компаний зависит от инновационных подходов, основанных на научно-технических решениях. Опыт показывает, что более эффективной считается организация совместной деятельности научно-исследовательских подразделений компаний с научно-исследовательскими институтами. Результаты исследований, полученные в научно-исследовательских институтах, оптимизируются для преобразования в инновационные продукты в научно-исследовательских лабораториях компаний. В настоящее время существует большая потребность в научно-технических решениях в государственных компаниях, которые предполагается сделать более эффективными в нашей стране.
Модель современного научно-исследовательского института
Несомненно, ученые являются главной движущей силой развития науки. Чиновники чаще являются исполнителями регулирующих, координационных и вспомогательных функций. Именно поэтому создание модели современных научно-исследовательских институтов, способных выполнять фундаментальные научные и передовые технологические исследования на высоком уровне, является одной из основных составляющих научно-технического развития.
Необходима система, способная обеспечить оценку потенциала существующих научно-исследовательских институтов, лабораторий, оборудования и приборов, а также интеграцию или совместное использование возможностей в соответствии с приоритетными направлениями. Руководители исследований в университетах и научно-исследовательских институтах должны играть активную роль в обеспечении преемственности между научно-исследовательскими институтами и промышленностью, технологическими парками и инкубационными центрами.
Также необходимо определить требования и условия для научно-исследовательских учреждений, стратегические планы действий, цели и критерии оценки. При обеспечении централизованной координации научно-инновационного потенциала можно создать устойчивые механизмы привлечения инвестиций в институты путем определения потребности в ресурсах каждого из фундаментальных исследований и исследований в области передовых технологий в отдельности.
При проведении исследований в неизученных или малоизученных областях разработка механизма свободного выбора темы исследования в научно-исследовательских институтах, предоставление доступа к научным результатам, создание механизмов содействия сотрудничеству между внутренними и внешними институтами, а также установление механизма совместного использования ресурсов между высшими учебными заведениями и существующими научно-исследовательскими институтами является одним из важных моментов.
Создание системы управления исследованиями
Необходимо определить механизм принятия решений в области отечественных научно-технических исследований. Таким образом, эти механизмы позволят определить соответствие исследований потребностям экономического и социального развития и потенциал коммерциализации. Деловые переговоры и консультационные услуги по регулированию также являются важной частью этой системы. Должна быть обеспечена координация исследований на национальном уровне, политика научно-технического развития и политика социально-экономического развития должны пересекаться, создавая основу для развития научно-инновационной экономики.
Система управления и оценки научно-технических исследований должна быть обновлена на принципах равной конкуренции, доступности и справедливости, чтобы она была привлекательной для перспективных исследователей и молодежи. Научно-исследовательские институты и университеты должны иметь возможность оценивать уровень продуктивности профессорско-преподавательского состава, определять степень достижения ими поставленных целей и сравнивать свои результаты с результатами конкурентов.
Наша эпоха требует, чтобы оценка деятельности в науке и высших учебных заведениях занимала важное место. Таким образом, для оценки и развития научной деятельности преподавателей и преподавателей вузов и научно-исследовательских институтов, для управления этим процессом в целом необходимо установить систему периодического контроля и оценки показателей деятельности в научной сфере.
Система ключевых показателей эффективности в науке и высшем образовании основана на теории производства в экономике, которая называется подход «затраты-процесс-выпуск». Имея в виду эту теорию, процесс науки и образования можно рассматривать как производственный процесс, который преобразует ресурсы (например, студентов, преподавателей, бюджет, здания и оборудование) в результаты (например, более высококвалифицированные студенты, выпускники и специалисты, качественное исследование). В то же время этот процесс является частью более широкого экономического и социального процесса.
Система финансирования и инфраструктура
Опыт разных стран показывает, что создание финансовой и налоговой политики, поддерживающей науку и инновации в компаниях, продвижение исследований, стимулирование инновационной продукции, продвижение сотрудничества с научно-техническими исследовательскими институтами, а также механизмы поддержки коммерциализации научно-технических разработок МСП являются важными составляющими экосистемы развития науки.
Содействие освоению импортных технологий и реинноваций на основе местных компетенций, меры защиты местных научно-технических инноваций – пошлина на ввоз одноименной продукции, целевое производство импортных технологий, содействие развитию местных технологий через государственные закупки, местные инновационные продукты и приоритет услуг и применение правила «первой покупки» для местных инновационных продуктов также могут быть важным механизмом стимулирования научно-технического развития.
Совершенствование прав интеллектуальной собственности, поддержка получения международных сертификатов и лицензий, система финансирования, поддерживающая научно-технические инновации, развитие бизнес-ангелов и венчурного рынка могут сыграть важную роль, особенно в коммерциализации научных результатов.
Обновление инфраструктуры и совместное использование, централизованное управление исследовательскими ресурсами и создание платформы совместного использования, введение льгот на ввоз лабораторного оборудования, приборов и других технологий, используемых для исследований, могут иметь важное значение для достижения долгосрочных целей.
Человеческий капитал в областях науки
В настоящее время наиболее обсуждаемым вопросом относительно соответствующего указа в нашем обществе является человеческий капитал. Хотя человеческий капитал является лишь одним компонентом цепочки создания стоимости развития науки, он является одним из самых важных. Вся остальная работа, которую предстоит проделать, будет прямо или косвенно служить поддержке ученых и исследователей и созданию для них необходимых условий.
В целом, для развития науки должна быть направлена самая сильная, творческая и образованная молодежь. Если лучшие 1-2% нашей молодежи сосредоточатся на науке, если для них будет создана соответствующая среда, то в очень короткие сроки будет наблюдаться положительная динамика в развитии науки. Я думаю, что потенциал нашей молодежи достаточно велик, больше, чем мы можем видеть. В последние годы большое количество нашей молодежи направляется в зарубежные страны для обучения в докторантуре, особенно в естественных и технических областях. Из встреч с ними известно, что они обладают большим потенциалом и энергией. Помимо госпрограмм, достаточно много молодежи, получившей докторантуру за границей, и многие из них в настоящее время работают в зарубежных странах. Кроме того, госпрограмма обучения за рубежом на 2022-2026 годы в основном ориентирована на научно-технические направления, так что в ближайшее время наша молодежь, которая окончит магистратуру, немного повысит наш потенциал. Количество наших двух дипломных программ на уровне магистратуры с каждым годом увеличивается. Программы бакалавриата и магистратуры SABAH открывают неоценимые возможности для нашей молодежи. Тот факт, что для наших талантливых студентов стало обычным делом побеждать в международных научных олимпиадах, свидетельствует о налаживании системной работы в этой области. Мы должны уметь использовать интеллект наших республиканских и международных олимпиад. 10-15 лет назад у нас не было такого большого интеллектуального потенциала. Интеграция науки и образования и формирование общей стратегии создадут широкие возможности для вовлечения нашей молодежи в науку.
Также следует отметить, что расширение международного и регионального научно-технического сотрудничества, реализация совместных научно-технических проектов с ведущими международными научно-исследовательскими институтами, поощрение участия исследователей в международных проектах и организациях также являются важными факторами, служащими развитию человеческого капитала в сфере науки.