Ликвидация последствий военного преступления, совершенного Арменией в период оккупации в городе Лачине, селах Забух и Сус - их незаконном заселении армянами, позволяет истинным владельцам этих мест вернуться на родину.

Житель села Забух Лачинского района Махар Гулиев выразил радость в связи с тем, что скоро вернется в родные места, поблагодарив руководство страны и азербайджанскую армию.

В видеороликах, подготовленных Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, жители сел Забух и Сус делятся своими мыслями и переживаниями в связи с предстоящим возвращением на родные земли.