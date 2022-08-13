Пашинян приехал на место трагедии, но нарушил закон фото
Автомобиль премьер-министра Армении Никола Пашиняна нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на «Платформу проверки фактов».
«Утром 15 августа премьер-министр Никол Пашинян посетил торговый центр «Сурмалу», где вчера произошел взрыв. Как видно из видео, которое было распространено в СМИ, на передней части одного из внедорожников в кортеже премьер-министра отсутствует номерной знак транспортного средства», - говорится в информации.
Однако, как видно на кадрах, на задней части той же машины есть номерной знак: 001 UU. Это служебный автомобиль, закрепленный за премьер-министром Армении, и Никол Пашинян выходит из этой машины.
Издание отмечает, что премьер-министр страны управляет транспортным средством с грубым нарушением закона, поскольку согласно статье 18 части 1 Закона Армении «О безопасности дорожного движения», управление транспортным средством запрещается, если водитель управляет транспортным средством с ложным, измененным или нестандартным регистрационным номером или без номерных знаков. А согласно порядку регистрации и присвоения номеров транспортных средств, легковым автомобилям присваивается 2 (передний и задний) номерных знака, содержащих одинаковый набор цифр и букв.
Таким образом, отсутствие регистрационного знака на передней части автомобиля, в котором находился Пашинян, является нарушением Закона Армении «О безопасности дорожного движения».
Примечательно, что все остальные автомобили, сопровождавшие Пашиняна, имели номерные знаки в соответствии с установленным порядком, и только автомобиль, в котором находился сам премьер-министр, ехал с нарушением установленного порядка.