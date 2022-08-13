Автомобиль премьер-министра Армении Никола Пашиняна нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на «Платформу проверки фактов».

«Утром 15 августа премьер-министр Никол Пашинян посетил торговый центр «Сурмалу», где вчера произошел взрыв. Как видно из видео, которое было распространено в СМИ, на передней части одного из внедорожников в кортеже премьер-министра отсутствует номерной знак транспортного средства», - говорится в информации.

Однако, как видно на кадрах, на задней части той же машины есть номерной знак: 001 UU. Это служебный автомобиль, закрепленный за премьер-министром Армении, и Никол Пашинян выходит из этой машины.