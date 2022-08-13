Турецкие военные отправились в США на переговоры по F-16

Техническая делегация Министерства обороны Турции по приглашению американской стороны отправилась в США для обсуждения вопроса о модернизации и закупке истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Техническая делегация Министерства национальной обороны Турции по приглашению США отправилась в эту страну с целью скорейшей реализации процесса модернизации и закупки F-16», - говорится, в частности, в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее стороны провели серию консультаций по данной теме.