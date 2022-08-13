Конфликты и казусы на Исламиаде: волейболист пригрозил отрезать головы, судьи прогуляли матч…

Эльмир Алиев, Конья 15:33

Игры Исламской солидарности в турецкой Конье постепенно близятся к завершению. До конца соревнований осталось четыре дня.

Так как предыдущая Исламиада проходила в Баку, нам есть с чем сравнивать. Как и предполагалось, уровень организации на Играх 2017 года в Азербайджане был на порядок выше. Главное разочарование Игр в Конье – отсутствие оперативной онлайн-платформы с результатами соревнований, четкого и – самое главное – точного расписания, составов команд и списка участников. Всю эту информацию приходится по крупицам собирать из различных источников, и это не всегда удается. Представить такое на значимом комплексном соревновании в эпоху все активнее развивающегося интернета сложно. Видимо, в Турции Исламиаду важным соревнованием не считают… Полно и других организационных казусов. Мы уже писали о том, что из-за проблем с таймингом были аннулированы все результаты, в том числе и рекордные, первых трех дней в беговых дисциплинах в легкой атлетике. Помимо этого, турецкие СМИ ежедневно сообщают о новых организационных ляпах и скандалах на Играх. Выяснилось, что на том же легкоатлетическом стадионе практически весь инвентарь не соответствует международным стандартам.

Не повезло и местному футбольному клубу «Коньяспор». Газон стадиона, на котором играет команда турецкой Суперлиги, был испорчен в ходе церемонии открытия, из-за чего клуб вынужден провести свой следующий матч в Эскишехире. Есть большие проблемы с судейством. Понятно, что рефери помогают местным спортсменам. Так было всегда и везде. Но дело не только в этом. Из-за того, что некоторые международные федерации не признают Игры Исламской солидарности и не отправили в Конью своих судей, соревнования обслуживают арбитры, не имеющие лицензий. Кстати, смешной случай произошел с судьями в гандболе. Из-за постоянных изменений в расписании арбитры, которые должны были обслуживать матч женских сборных Турции и Бангладеш, на игру не явились. В это время они осматривали достопримечательности Коньи. В результате матч отсудили турецкие рефери. Не обошлось и без конфликтов. В волейбольном матче мужских сборных Турции и Катара что-то настолько взбесило катарца Саада Сулеймана, что он соответствующим жестом пригрозил туркам, что отрежет им головы. Из-за дружественных отношений между Турцией и Катаром конфликт удалось уладить, а катарский волейболист даже не получил никакого наказания. Ну и зря… Взяв пример с оставшегося безнаказанным волейболиста, катарские гандболисты, обыграв в финале Турцию, стали провоцировать соперников и трибуны различными жестами и телодвижениями.