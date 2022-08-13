Российские военные вывозят свои семьи из захваченного армией России Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.

"После того как партизаны и ВСУ активно отработали еще одну неделю, российские военные вывозят свои семьи из города", – утверждает Федоров.

При этом он отметил, что российские войска активно перемещаются из Херсона в Мелитополь.

В воскресенье власти Херсона сообщили, что большинство представителей военного командования россиян покинуло город.