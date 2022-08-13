В Азербайджане вовсю готовят новый закон о партиях

Представители всех политических партий, представленных в Милли Меджлисе, обратились к спикеру парламента в связи с разработкой нового законопроекта «О политических партиях».

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в обращении подчеркнута важность разработки нового закона, соответствующего современным реалиям развития нашей страны и требованиям нынешней эпохи.

В настоящее время по поручению спикера парламента Сахибы Гафаровой продолжается работа над разработкой этого нового законопроекта, имеющего важное общественное значение. 29 политических партий, прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане, уже представили в Милли Меджлис свои предложения по новому законопроекту.