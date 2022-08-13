Сегодня на Играх Исламской солидарности в Конье азербайджанские спортсмены уже успели завоевать две медали.

В соревнованиях по тяжелой атлетике Дадаш Дадашбейли (102 кг) завоевал малое серебро. В рывке он поднял 174 кг.

После вчерашнего неожиданного поражения от Ирана в полуфинале порадовала и наша женская волейбольная сборная. Сегодня девушки обыграли в матче за 3-е место Камерун (3:0) и завоевали бронзу.

На данный момент у Азербайджана 18 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых медалей.