В Баку врачи борются за жизнь новорожденных пятерняшек

В НИИ педиатрии им. К.Фараджовой при TƏBİB продолжается лечение новорожденных пятерняшек.

Как сообщили в TƏBİB, состояние троих из них критически тяжелое: «Один подключен к CPAP-аппарату, двое – к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние двух других продолжает оставаться тяжелым. Они получают увлажненный кислород через биназальный зонд».

Отметим, что в одной из частных клиник г. Баку М.Г. родила пятерняшек с помощью кесарева сечения. Трое из них в первые сутки, а двое других на вторые сутки были переведены в НИИ педиатрии им. К.Фараджовой в очень тяжелом состоянии.

Напомним, дети родились весом 1,260, 1,020, 1,030, 1,300, 1,180 г. Мать детей проходит лечение в частном медицинском учреждении, ее состояние стабильное.