Ильгар Гусейнов, отдел экономики 16:28

Поездка президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Горно-Ширванский экономический район наполняет новыми проектами IV Госпрограмму по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана. Многообразная палитра регионов Азербайджана усложняет задачу комплексной региональной модернизации по единому стандартному лекалу. В каждом случае своя специфика. С другой стороны, есть определенный набор базовых параметров, на основании которых нетрудно сделать оценки необходимых вложений и спрогнозировать результат.

Ильхам Алиев собирает плоды в Исмаиллы В своем недавнем интервью во время поездки в Исмаиллинский район президент Ильхам Алиев подробно остановился на результатах экономического прорыва в Исмаиллинском и Агсуинском районах. Особо впечатляют достигнутые за последние годы результаты в Исмаиллинском районе. Ильхам Алиев заявил о завершении крупнейших инфраструктурных проектов в сфере газификации, электро- и водоснабжения, а также строительства дорог. Несмотря на горный рельеф, газификация в Исмаиллинском районе завершена на 80%, построены мощные электроподстанции, полностью обеспечено электроснабжение! Завершается строительство дороги Исмаиллы - Муганлы. Строятся современные больницы и школы. Благодаря особому вмешательству Ильхама Алиева началось и расширение производственной базы в аграрной сфере, что обусловит увеличение количества рабочих мест. Строительство и модернизация магистральной инфраструктуры, о чем говорил президент, повысят связность регионов и поспособствуют росту потока туристов из агломерации Баку. Инфраструктура газовых и электросетей, доступность мобильных сетей интернета повысят качество жизни и создадут предпосылки для инфраструктуры современного туризма третьего поколения - расширения предложений на рынке региональных экоотелей агротуризма. С этой целью и была тщательно разработана программа развития экотуризма Исмаиллинского района.

Социальная инфраструктура: школы, больницы, офисы сервисов "единого окна" — все это призвано снизить отток граждан из периферии в Баку. Перечисленные главой государства элементы исходят из "костяка" его же стратегической экономической программы, начатой с 2004 года. Сколько уйдет еще денег? Инвестиции в реализацию нынешней, IV Госпрограммы на период 2019-2023 годов составят 17,4 млрд манатов, что заметно превышает показатели прошлых лет. В рамках программы поощрения инвестиций планируется реализовать 332 проекта, позволяюших создать 12 тыс. новых рабочих мест. Конечно, важнейшую роль в этом процессе создания постоянной и сезонной занятости, будут играть агропарки. В настоящее время по стране 4491 человек обеспечен в агропарках постоянной работой, а 6303 – сезонной. Более 70 % населения Ширванского экономического региона заняты сельскохозяйственным производством. В настоящее время здесь стремительно развивается зерноводство, садоводство, овощеводство, расширяется животноводство и производство птицы. Большие перспективы развития экспорта табака. Как известно, Япония инвестировала в компанию Oguz Agro Industry по производству табака в Азербайджане около двух миллиона долларов. И в ближайшее время рассматривается перспектива создания табачных плантаций в Исмаиллинском районе.

Но согласно стратегии Ильхама Алиева не только аграрная экономика должна быть локомотивом развития сельской местности. Все большее значение для азербайджанской экономики приобретает туризм в его различных ипостасях. О чем также подробно говорил И.Алиев на открытии фешенебельного отеля в древнем поселке Баскал, который президент поднял в буквальном смысле из руин. Сфера рекреационного, оздоровительного, бизнес-туризма и сфера производства продуктов здорового питания - идут рука об руку, это два магистральных направления предпринимательской деятельности на ближайшие десятилетия. Программа президента учитывает "усталость" населения от крупных городов, общее снижение потенциала здоровья и глобальную перестройку экономического профиля большинства развитых стран мира: роботизацию производства, исчезновение множества профессий, тенденция перехода на удаленную работу. Эти и другие тенденции в ближайшие годы развернут внимание инвесторов именно к данным сферам: к туризму и производству чистых продуктов, как раз в зонах эко-туризма. Уникальность Ширванского экономического района в этом плане обусловлена одним важным преимуществом – относительной близостью расположения его районов к азербайджанской столице.

Это позволяет использовать доступные туристические зоны региона для "бегства" горожан от летнего зноя, а международным туристам увидеть в локальном масштабе большое разнообразное климатических зон и этнокультурное разнообразие Азербайджана. Прорыв в Исмаиллы Достаточно напомнить, что знаменитая Ивановка, село потомков русских молокан, с поныне действующим колхозом, находится именно в этом экономическом районе. Между прочим, Ивановский колхоз показал в этом году рекордный урожай зерновых - 50,5 центнеров с гектара! Со дня на день начнет работу "Ивановская карамельная кондитерская фабрика". Современное предприятие по производству кондитерских изделий обошлось частным инвесторам в 4.6 миллионов манатов. И 150 жителей села привлечены к производству. А в селе Топчу Исмаиллинского района, вскоре будет построено предприятие по выпуску напитков всемирно известного бренда Coca-Cola, что упростит снабжение местных туристических объектов. На первую фазу строительства выделено свыше 50 миллионов манатов частных инвестиций. В селе же Намазгях предусмотрено создание технологии производства питьевой воды.

Кстати, в начале развития региональных программ модернизации, другое село этого района - Тирджан прославилось появлением племенного пчеловодческого хозяйства. Здесь размножают семьи серой кавказской пчелы, которая отличается устойчивостью к болезням и наибольшей производительностью... Успешное развитие района привлекло множество частных инвестиций. В селе построен современный винодельческий завод. Частные инвесторы не пожалели 5 миллионов манатов. На вышеприведенных примерах мы видим сочетание небольших агропродовольственных предприятий среднего уровня с продолжением развития старого хозяйственного уклада в новой экономической реальности. Соответственно, одним из ключевых моментов развития региона остаётся обеспеченность магистралями и качественными связующими дорогами районного значения, что напрямую влияет на стоимость доставляемых товаров и местных услуг.

Ильхам Алиев снова возвращается к дорогам По итогам поездки в Ширванский экономический район президент подписал распоряжение о мерах по строительству дороги Агсу-Кюрдямир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дадали-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Тякля-Дялиляр-Гарагойунлу-Кандоба в Агсуинском районе. Дорога соединит 12 населенных пунктов с населением в 10 тыс. человек. Определились и перспективы стратегической дороги через Агсуинский перевал, техзадание по которой было подготовлено еще в 2013 году в рамках реконструкции автомагистрали М-4. Теперь технически сложную реконструкцию планируется начать в 2023 году, а финансирование включить в Государственную инвестиционную программу до 2026 года. Продолжается реконструкция магистрали Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, являющейся самой короткой дорогой, соединяющей столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами. Достаточно непростая, в инженерном отношении, горная дорога, была в свое время спроектирована и построена по поручению Гейдара Алиева в 1970-х годах. По итогам нынешней реконструкции отрезок Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 км и составит 76,8 км. Существующая 2-полосная дорога будет расширена и будет состоять из 4 полос.

От дорог к отелям Одна из идей развития Ширванского региона связана с сочетанием аграрного туризма по живописным сёлам с ремесленными мастерскими (ковроткачества, кузнечного дела, мастеров керамики) с развитием виноградорства и виноделия, открытого дигустационным турам. В Исмаиллинском районе расположено одна из старейших и крупнейших виноделен республики - предприятие Chabiant, "Кастелло ди Талистан". Оно выпускает продукцию под торговой маркой Gazel. Завод производит 500-700 тысяч бутылок вина в год, около 300 тыс экспортируется в РФ. Под винодельни региона тур-бизнесом Баку разработан винный маршрут Iter Vitis Azerbaijan, в будущем, он будет сопряжен с грузинскими винодельнями и называться Iter Vitis Caucasus. Естественно, экотуризм понятие более обширное, чем дегустация вин и национальной кухни. Прежде всего, это здоровый образ жизни. Вокруг отелей Горно-Ширванского региона будут развивать сеть туристических маршрутов разной длительности, различного уровня сложности. Здесь будут возможности как для состязаний представителей экстремальных горных видов спорта, так и для спокойной семейной атмосферы отдыха коротких выходных. Один из таких малых отелей "Castle Resort Spa Hotel" расположился в селе Ханагах. А в селе Галаджыг построен уникальный туристический комплекс. С прошлого года в этом селе аншлаг – туристы из Баку спешат, но мест нет.