Неизвестные лица подожгли леса на дороге из Лачина в Забух. Соответствующее видео в эти часы появилось на одном из телеграм-каналов карабах ских сепаратистов.

Как известно, до конца августа армяне должны покинуть эти населенные пункты. Армянская сторона дала гарантии правительству Азербайджана, что дома и имущество, которые оставят покидающие Лачинский район армянские переселенцы, перейдут под контроль Азербайджана в полной сохранности. Однако, как и в случае с освобождением Кельбаджарского района, армянские переселенцы прибегли к саботажу и диверсиям.

Поджог домов армянская сторона еще как-то может объяснить отдельными провокациями жителей, однако поджог лесов красноречиво свидетельствует об осуществлении экологического террора.

Командование российского миротворческого контингента, как и лидеры карабахских сепаратистов, не комментирует поджог лесов.