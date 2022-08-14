Салим Муслимов вернул 20 миллионов

Согласно обвинению, Салим Муслимов присвоил часть средств, выделенных на строительство жилых зданий для семей шехидов и инвалидов войны в Товузе, Газахе, Дашкесане, Гедабеке, Бейлагане и других районах. У компаний-подрядчиков Avrora-94, Sübhan 2014 и Araz 2012 были получены крупные взятки.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова. Под председательством судьи Фаика Ганиева был зачитан обвинительный акт.

Салим Муслимов также совершил многочисленные злоупотребления при организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также при выполнении других полномочий.

В целом, на сегодняшний день Салим Муслимов выплатил государству 20 из 27 миллионов манатов в связи с уголовным делом. Также наложен арест на имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов.

Следующее заседание будет проведено 29 августа.

Отметим, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ.

Экс-министр был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки в крупном размере), в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже из-за проблем со здоровьем он был помещен под домашний арест.