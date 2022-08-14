Путин рассказал о ходе войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии форума «Армия-2022». Речь Путина была в основном посвящена успехам оборонно-промышленного комплекса и востребованности российских вооружений за рубежом. Однако президент РФ упомянул и войну в Украине, пишут российские СМИ.

«Сегодня в ходе «специальной военной операции» наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в «Донецкой и Луганской народных республиках», четко выполняют все поставленные задачи - шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России», - заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что российский народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников: «Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам».