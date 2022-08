Премьер-министр Японии поклялся никогда не воевать

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поклялся, что его страна никогда больше не будет воевать, передает Reuters.

В Японии проходит годовщина капитуляции страны во время Второй мировой войны, традиционно отмечаемая посещением Токийского храма Ясукуни, в котором чтят память 14 японских лидеров военного времени, осужденных как военные преступники.

Сообщается, что члены Кабинета Министров посетили храм, однако сам Кисида отправил пожертвование, не посещая его. Как отмечается, такое решение было принято во избежание раздражения Южной Кореи и Китая, которые считают этот храм символом прошлого милитаризма страны восходящего солнца.

"Мы никогда больше не повторим ужасов войны. Я буду продолжать следовать этой решительной клятве. В мире, где конфликты все еще не утихают, Япония под лозунгом "активного вклада в мир" сделает все возможное для решения различных проблем, стоящих перед миром, работая вместе с международным сообществом", - заявил Кисида на другом собрании в присутствии императора Нарухито.

Несмотря на это, Южная Корея и Китай осудили посещение храма.

"Корейское правительство призывает ответственных людей Японии взглянуть в лицо истории и показать искреннее размышление о прошлом посредством действий", - говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэнбинь также заявил, что Японии необходимо глубоко задуматься о своей истории.

PM Kishida: Today we held the National Memorial Ceremony for the War Dead. Before the souls of all who lost their lives, I offered my heartfelt prayers for their repose. We will not forget, even for a moment, that the peace and prosperity we enjoy today was built atop (1/2) pic.twitter.com/UsmH5GNaur