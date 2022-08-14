Пожар в Шахдагском национальном парке
На лесной территории в Габалинском районе начался пожар. По словам очевидцев, горит лесной массив, расположенный недалеко от села Тиканлы.
Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова подтвердила информацию о пожаре.
По ее словам, пожар произошел на территории Шахдагского национального парка. "В настоящее время на месте пожара находятся сотрудники МЧС. Ведутся работы по тушению пожара", - добавила Ибрагимова.