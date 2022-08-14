PASHA Life и UNEC договорились о сотрудничестве

Ректор Адалят Мурадов рассказал о важности расширения связей UNEC с реальным сектором, а также формирования рыночных отношений в сфере образования с целью повышения практических знаний и навыков студентов. Также ректор поведал о важной роли центра дистанционного образования UNEC Extern в системе онлайн-образования: он сообщил, что 50 гибридных лабораторий успешно работают и что в текущем учебном году будут введены в эксплуатацию еще 50 таких лабораторий. Ректор А.Мурадов выразил уверенность, что сотрудничество с PASHA Life будет выгодно для обеих сторон.

Председатель ОАО PASHA Life Insurance Нияз Исмаилов рассказал о деятельности компании, подчеркнул, что образование является наиболее стабильным инструментом в обеспечении трудоустройства выпускников и что наряду со специальностью важно приобретать практические навыки. Отметив, что выпускники UNEC со своими знаниями и навыками занимают достойное место на рынке труда, председатель сказал, что большой процент работников возглавляемой им компании являются выпускниками данного высшего учебного заведения, и что студенты UNEC в настоящее время активно участвуют в программах стажировок компании по Data Science, статистике и эконометрике. Нияз Исмаилов подчеркнул, что взаимное сотрудничество внесет новый вклад в обеспечение трудоустройства выпускников вуза.