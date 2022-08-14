PASHA Life и UNEC договорились о сотрудничестве
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и ОАО PASHA Life Insurance подписали меморандум о сотрудничестве по организации мероприятий, направленных на профессиональное развитие молодежи.
В мероприятии, состоявшемся 12 августа, приняли участие ректор UNEC профессор Адалят Мурадов, председатель ОАО PASHA Life Insurance Нияз Исмаилов, структурные руководители университета и представители компании.
Ректор Адалят Мурадов рассказал о важности расширения связей UNEC с реальным сектором, а также формирования рыночных отношений в сфере образования с целью повышения практических знаний и навыков студентов. Также ректор поведал о важной роли центра дистанционного образования UNEC Extern в системе онлайн-образования: он сообщил, что 50 гибридных лабораторий успешно работают и что в текущем учебном году будут введены в эксплуатацию еще 50 таких лабораторий. Ректор А.Мурадов выразил уверенность, что сотрудничество с PASHA Life будет выгодно для обеих сторон.
Председатель ОАО PASHA Life Insurance Нияз Исмаилов рассказал о деятельности компании, подчеркнул, что образование является наиболее стабильным инструментом в обеспечении трудоустройства выпускников и что наряду со специальностью важно приобретать практические навыки. Отметив, что выпускники UNEC со своими знаниями и навыками занимают достойное место на рынке труда, председатель сказал, что большой процент работников возглавляемой им компании являются выпускниками данного высшего учебного заведения, и что студенты UNEC в настоящее время активно участвуют в программах стажировок компании по Data Science, статистике и эконометрике. Нияз Исмаилов подчеркнул, что взаимное сотрудничество внесет новый вклад в обеспечение трудоустройства выпускников вуза.
Затем сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, планируется реализовать проект «Трудоустройство выпускников UNEC», обучать студентов и выпускников в области страхования, формировать новые идеи в сфере страхования, организовывать конкурсы и совместные проекты, привлекать студентов к программам стажировок и сотрудничать в других областях.
Ведущая страховая компания - ОАО PASHA Life Insurance работает с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», продукты по страхованию жизни с накоплением и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.