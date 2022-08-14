Экс-глава сепаратистов Донецка: «HIMARS доставляет нам существенные неудобства»

«К сожалению, HIMARS и американская гаубица М-777 действительно доставляют нам существенные неудобства. HIMARS – это очень неприятная штука. Высокоточная, достаточно мощная. К сожалению, она действительно уничтожает много наших складов, и мы несем серьезные потери». Об этом в интервью российским СМИ заявил экс-премьер так называемой «ДНР», депутат Госдумы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По его словам, России необходимо принять несколько организационных и политических решений.

«Это нужно для того, чтобы ускорить темпы проведения «спецоперации», потому что отмечается такой момент, что чем дольше она проводится, тем с большими трудностями союзным силам приходится сталкиваться. На сегодня одна из главных проблем — поставка на линию фронта все большего количества западного вооружения, причем, новейших образцов», - подчеркнул он.