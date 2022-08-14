В Шабране и Габале горят леса, МЧС задействовало вертолеты
К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Отмечается, что в ведомство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Халфалар Шабранского района и сел Абрых, Тиканлы Габалинского района.
По вызову были немедленно задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Сложность рельефа и ветреная погода затрудняют тушение пожаров.
В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращения распространения его на большую территорию в оба района направлены дополнительные силы МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда. В тушении пожаров также принимают участие сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время работы по тушению пожаров продолжаются.