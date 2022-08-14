В Госкомитете прошла встреча с жителями сел Забух и Сус
В понедельник, 15 августа, в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с жителями сел Забух и Сус Лачинского района.
В ходе встречи жители отметили освобождение земель как уникальное историческое событие и заявили, что одержанная победа позволила бывшим вынужденным переселенцам вернуться в родные края.
Выразив удовлетворение проделанной за прошедший период работой по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев, усилению их социальной защиты, участники встречи высказали признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное им внимание и заботу, а также начало подготовки к возвращению в родные края.
Председатель комитета подробно проинформировал участников встречи о ходе выполнения поручений главы государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и началу возвращения вынужденных переселенцев. Было отмечено, что структурные подразделения Комитета занимаются выполнением определенных мероприятий, связанных с организацией возвращения в город Лачин, села Забух и Сус.