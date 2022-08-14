В Госкомитете прошла встреча с жителями сел Забух и Сус

В понедельник, 15 августа, в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с жителями сел Забух и Сус Лачинского района.

В ходе встречи жители отметили освобождение земель как уникальное историческое событие и заявили, что одержанная победа позволила бывшим вынужденным переселенцам вернуться в родные края.