Франция вывела войска из Мали
Франция заявила о выходе военных, участвовавших в операции «Бархан», из Мали.
В январе нынешнего года правительство Мали потребовало от Франции вывода военных.
«Сегодня утром, 15 августа 2022 года, процесс передислокации переходит в завершающую стадию, после того как Мали покинул последний французский солдат, участвовавший в операции «Бархан». Франция сохраняет приверженность в Сахеле, Гвинейском заливе и регионе озера Чад вместе со всеми партнерами, приверженными стабильности и борьбе с терроризмом», - заявили в Елисейском дворце.