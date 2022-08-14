Из-за пожара в Шабране прекращено газоснабжение 9 сел

В понедельник, 15 августа, в Шабранском районе из-за пожара объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщили haqqin.az, в связи с этим в целях пожарной безопасности временно прекращено газоснабжение 9 сел на линии подачи газа, проложенной в направлении сел Зейве, Кирвар, питаемых от ГПС «Тахталар» на территории Шабранской зоны обслуживания Хачмазского регионального управления по эксплуатации газа.

По этой причине произошел временный перерыв в газоснабжении сел Даг Биличи, Мумлу, Зохрамлы, Пирабадил, Сумага, Газмалар, Гораган , Зейве и Кирвар.