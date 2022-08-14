Латвия передала Украине 4 вертолета

Воздушные силы Украины получили четыре вертолета, подаренные Латвией, в ближайшее время они полностью войдут в состав авиационного парка ВС Украины, передает «Европейская правда».

Отмечается, что два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 поступили в ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.