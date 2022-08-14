Олаф Шольц: Мы будем продолжать работать над антироссийскими санкциями

«Вместе мы приняли много серьезных решений, и это часть нашего успеха. Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

Глава немецкого правительства в очередной раз сообщил о готовности продолжать оказывать всестороннюю помощь Киеву как с политической, так и с экономической точки зрения.

«Мы продолжим нашу всестороннюю и долгосрочную поддержку Украины политическими, военными, финансовыми и гуманитарными средствами, а также помощью в ее восстановлении», - заверил канцлер.