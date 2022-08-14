Сепаратисты Донецка хотят казнить иностранцев

Трем иностранным наемникам из пятерых, по делам которых судебное заседание прошло в понедельник в так называемой «ДНР», грозит смертная казнь, передают российские СМИ.

Сепаратисты обвиняют их в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

Пять иностранных наемников отказались признать вину в ходе судебного заседания. На вопрос судьи, понятно ли участникам процесса, в чем их обвиняют, все они ответили утвердительно, но отказались признать вину.