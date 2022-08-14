МИД Великобритании о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне

«Правительство Великобритании выражает сожаление в связи с нападением радикальных религиозных групп на посольство Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года». Об этом говорится в заявлении замглавы МИД Великобритании Грэма Стюарта по итогам его встречи с азербайджанским послом Элином Сулеймановым.

Стюарт подчеркнул важность того, что правительство Великобритании привержено обеспечению безопасности всех дипломатических миссий в Соединенном Королевстве, и выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом.

«Великобритания имеет давние традиции поддержки права на свободу выражения, но оно должно реализовываться посредством мирных и законных демонстраций», - отметил он.