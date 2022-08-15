Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15 августа 2022, 22:32

В понедельник мир наблюдал за резким падением цены на нефть: в максимально низкой точке баррель стоил на пять долларов меньше, чем накануне. Сейчас эксперты с опаской высматривают знаки возможной грядущей рецессии, но уменьшение цены на энергоносители вроде бы облегчает рост экономики. Но все не так просто. Действительно, опустившись ниже 93 долларов за баррель, цены оказались на уровне, предшествовавшем войне в Украине, на фоне которой они скакнули до 139 долларов в пиковой точке 7 марта и долго держались выше 100 долларов.

Однако нынешнее резкое снижение цены стало реакцией на не очень веселые новости из Китая. Экономика Поднебесной в июле показала очень скромные результаты, существенно подорвав надежды, что эта мировая мастерская наберет обороты и станет драйвером глобального экономического роста. Нет, китайская экономика не так чтобы прямо буксует: Национальное бюро статистики опубликовало данные о промышленном росте в 3,8% за июль. Однако это несколько меньше, чем было в июне – 3,9%, и сильно меньше, чем прогнозировали эксперты – 4,6%. Продажи в рознице выросли на 2,7% по сравнению с июлем прошлого года, но отказались ниже, чем в июне – 3,1%, и почти в два раза ниже прогнозов, которые обещали 5%. Больше всего ошарашил рынок недвижимости.

Инвестиции здесь упали в июле на 12,3%, а продажи – на 28,9%. Цены на жилье падают одиннадцатый месяц подряд, что показывает отсутствие спроса. Другим индикатором падения строительства стало уменьшение производства стали на 6,4%. Независимые оценки фиксируют падение грузовых перевозок, что тоже явным образом свидетельствует о снижении экономической активности. Уровень безработицы по стране составляет 5,4%, но среди молодежи почти 20%: 19,9%. Уже очевидно, что выйти по итогам года на 5,5% ВВП, на официально провозглашенную цель, уже не получится. В Пекине уже стараются не называть конкретных цифр в прогнозах, обещая сделать все возможное в имеющихся обстоятельствах. По общему мнению, среди «имеющихся обстоятельств» главную роль играют непрекращающиеся ковидные ограничения. Усилия властей по недопущению распространения особо заразного штамма ковида приводят к локдаунам в крупнейших городах, где сосредоточено промышленное производство, к закрытию курортов. Так, на знаменитом острове Ханань в изоляции в связи со вспышкой заболеваемости оказались 150 тысяч туристов.