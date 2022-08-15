Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 15 августа 2022, 23:55

Военная агрессия России против Украины привела к тектоническим сдвигам в мировом порядке, а одной из наиболее очевидных форм, проявлений этого стал энергетический кризис в Старом Свете. До предела закрутив «газовые гайки», Кремль подверг европейскую цивилизацию издевательскому тесту на выживание. Перспектива в буквально смысле замерзнуть в своих домах перестала быть для обитателей континента чем-то из области фантастики и экспертных рассуждений. Перед Европой встала экзистенциальная задача, по масштабу и глубине в чем-то сравнимая с целями СССР в Великой Отечественной Войне. Прямо сейчас, в краткосрочной перспективе ей надо выстоять, перетерпеть, не допустить блицкрига со стороны России, дождаться «подкреплений» в виде альтернативных поставок газа – из Алжира, Азербайджана, Норвегии, Катара, возможно, Нидерландов. А дальше, когда накинутая Кремлем энергетическая удавка спадет, Европа вздохнет свободно, ее экономика избежит ухода в крутое пике. В тактическом плане европейцам крайне тяжело, но стратегически они не могут не выиграть. Время работает на них, это очевидно.

Отдавая себе отчет в степени угрозы, Брюссель принимает посильные меры для ее предотвращения. Так, на днях Совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа в странах-членах на 15% грядущей зимой. Этот исключительный шаг рассчитан лишь на один сезон (с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го) и нацелен на то, чтобы граждане ЕС смогли пережить зиму без значимых отключений газа даже в случае форс-мажора - полного прекращения российских поставок. Как заявил в конце июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, с момента начала конфликта в Украине объемы импорта природного газа из РФ сократились вдвое. Между тем, на уровне каждой отдельно взятой страны-члена ЕС ситуация с газоснабжением разная. Как провидчески заметил Лев Толстой, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Скажем, Болгария от поставок из РФ зависит на 100% (получая в год 3,15 млрд кубометров газа), Германия – на 75% (48,18 млрд кубометров в год). Подходы к решению проблемы теплоснабжения тоже отличаются, на уровне и государств, и муниципальных властей, и рядовых потребителей. К примеру, в Словакии люди уже вовсю запасаются дровами, в Польше проходят платные уроки для населения по сбору валежника. В Германии разные города реализуют свои идеи: где-то отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах, где-то решили не подсвечивать памятники и другие достопримечательности, а где-то – отключают фонтаны. Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот.

А в ряде федеральных министерств стали охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделаны только для серверных комнат, где температура должна быть ниже. На крышах зданий МИДа, оборонного ведомства и министерства здравоохранения установлены солнечные батареи, а на окнах – светоотражающие пленки, чтобы в комнатах не было слишком жарко. Альтернативные поставщики Факторов, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе позволят Европе преодолеть историческую зависимость от российского природного газа, становится в последние месяцы все больше. Так, 18 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала в Баку с президентом Ильхамом Алиевым декларацию о намерениях, в соответствие с которой Азербайджан в ближайшие пять лет более чем удвоит поставки газа на европейский рынок и доведет их как минимум до 20 млрд кубометров в год. Уже 2023 году азербайджанский экспорт газа предположительно вырастет с нынешних 8,1 млрд кубометров до 12 млрд.

В тот же день в Алжире, столице одноименного государства, итальянская правительственная делегация во главе с премьером Марио Драги подписала 15 соглашений о сотрудничестве в разных сферах. В том числе - в области возобновляемой энергетики, а также относительно дальнейшего увеличения (до 25 млрд кубометров в год) поставок алжирского трубопроводного газа.

В свою очередь, Норвегия становится едва ли главным альтернативным поставщиком трубопроводного газа для крупнейшего потребителя в ЕС – Германии. В октябре 2022-го должна начаться эксплуатация газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он проложен от норвежских месторождений в Северном море через Данию и Балтику в Польшу. Нельзя сбрасывать со счетов и Нидерланды: здесь, в городе Гронинген на севере королевства, находится одно из крупнейших в ЕС месторождений газа. Проблема в том, что его активная эксплуатация с начала 1960-х обернулась в итоге частыми землетрясениями в этом районе, и все последние годы правительство страны целенаправленно свертывало добычу: с 53 млрд кубометров в 2013 году до 6,5 млрд в 2021-м. Однако сейчас, в условиях острого дефицита газа на континенте, власти готовы отойти от этого курса и расширить добычу, предположительно в пределах от 20 млрд до 30 млрд кубометров год. Правда, при условии, что Германия откажется от консервации трех своих оставшихся АЭС, которые намечено отключить к концу 2022 года. Как пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt, одни только Нидерланды теоретически (при выходе добычи на уровень 2013 года) способны полностью заменить собой весь «Северный поток», чья годовая мощность составляет 55 млрд кубометров. В последние дни июля прокачка по этому газопроводу снизилась примерно до 20% от проектной мощности.

Что касается поставок сжиженного природного газа, то его притоку со всего мира в Европу уже сейчас способствуют высокие цены на рынке ЕС, на данный момент заметно превосходящие азиатские. Собственными плавучими СПГ-терминалами, каждый мощностью 5 млрд кубометров в год, обзаводится Германия, ранее не нуждавшаяся в собственной регазификационной инфраструктуре: Берлин всегда мог закупить необходимые объемы на мировом рынке и регазифицировать их в Нидерландах, Бельгии или Франции. Теперь, в условиях резкого сокращения «Газпромом» поставок в ЕС, возникли реальные риски, что эти терминалы окажутся перегруженными, и Германия не сможет импортировать СПГ. Помимо Соединенных Штатов, наибольшую активность на рынке ЕС проявляет Катар, который в 2024 году введет в строй в Америке полностью ориентированный на европейцев завод по сжижению газа. Кому хуже? На данный момент европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в среднем более чем на 70%, там находится почти 72 млрд кубометров газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Из-за сильной жары на континенте закачка в последние дни сократилась. В этом сезоне в ЕС действует целевой уровень заполнения ПХГ 80% к 1 октября и 90% к 1 ноября, для достижения показателя в 80% в ПХГ предстоит закачать еще около 32 млрд кубометров. Но основной, напрямую связанный с энергобезопасностью вопрос заключается не в том, насколько хранилища заполнены сейчас (или к другому конкретному сроку), а насколько суровой окажется зима, какими в эти месяцы будут общеевропейские темпы потребления, и каким – компенсационный приток сырья от внешних поставщиков. Тем временем, как сообщает Bloomberg, обладатель крупнейших на планете запасов газа (оцениваются $9 трлн) «Газпром» вынужден глушить скважины на своих месторождениях, поскольку ему теперь некуда продавать сырье. Уже полтора месяца гигантский факел горит недалеко от компрессорной станции «Портовая» на границе с Финляндией». До 24 февраля компания ежемесячно экспортировала примерно 12 млрд кубометров, теперь – вдвое меньше (даже несмотря на прокачку в Китай по трубопроводу «Сила Сибири»): по итогам июля было 6,4 млрд. Упала и добыча - до самого низкого уровня как минимум с 2008 года, составив в июле только 24 млрд кубометров, что на 36% ниже прошлогодних показателей. И кому в итоге хуже – Старому Свету или «Газпрому»?

«Вряд ли можно сомневаться, что победителями из этого противостояния выйдут европейцы, - говорит директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. – Несмотря на то, что зима приближается к ним, что аномально жаркая погода не позволяет экономить энергию «здесь и сейчас», вариантов решения проблемы довольно много. Это и частичный возврат к угольной и мазутной генерации (потребление угля растет впервые за много лет); и банальная экономия (в Эстонии за счет нее потребность в газе сократилась на 18%); и, конечно, закупка газа у альтернативных поставщиков (уже законтрактованы объемы в Катаре, США, Индонезии и Азербайджане), а также возможная расконсервация гигантского месторождения в Гронингене». Очевидно, продолжает Иноземцев, что ситуация негативно отразится на темпах экономического роста в Европе. Но даже при сохранении нынешней анемичной работы «Северного потока» никакой катастрофы не произойдет, сокращение потребления газа будет проведено организовано, а экономика еврозоны не войдет в рецессию. Проблемы она будет испытывать еще максимум год-два, а главными бенефициарами станут производители возобновляемой энергии. А вот Россия потеряет несравнимо больше, хотя и не сразу: в первом полугодии профицит ее торгового баланса составил рекордные $158,7 млрд. Но уже почти все европейские политики заявили, что их доверие к Москве как к надежному поставщику исчезло. Соответственно, резюмирует Иноземцев, вернуться на этот некогда самый привлекательный для России рынок больше не получится. К 2024-2025 годам страна окончательно утратит статус «энергетической сверхдержавы», поставляя свои углеводороды в Китай, Индию и Турцию. Эти государства никогда не будут «прогибаться» перед ней так, как это делала Европа.