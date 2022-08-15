Зеленский: если не защитить Запорожскую АЭС, мир проиграет

«Страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. Если сейчас не защитить Запорожскую АЭС, мир проиграет в своей борьбе». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по многим странам.

Президент Украины заявил, что пора переходить «от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, государственной корпорации «Росатом» и всей атомной отрасли РФ.