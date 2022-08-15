И в Хачмазе горит лес

В Хачмазском районе начался пожар в лесном массиве.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на АПА, пожар начался в селе Мирзаммед на площади около 6 гектаров, где выращивалось зерно, и на территории, принадлежащей лесному хозяйству.

К тушению пожара были привлечены пожарные машины и живая сила Хачмазского Государственного противопожарного подразделения. Работы по тушению пожара продолжаются.

Напомним, что сегодня в Шабранском и Габалинском районах, а также на территории Шахдагского национального парка случился пожар в лесных массивах.