Ульвия Худиева, собкор 01:12

Времени до начала сезона сбора хлопка в Азербайджане осталось совсем немного, но фермеры уже столкнулись с трудностями. По их словам, всему виной сильная жара, засуха и, конечно же, нехватка поливной воды, которая наблюдается, в основном, в селах Саатлов, Сабирабада, Сальяна, Нефтчалы, Билясувара, Джалилабада, Зардоба и Агджабеди. Так, в селе Гара Нуру Саатлинского района, где проживает около десяти тысяч жителей, нехватка воды остро ощущается еще с июля. Для орошения жители вынуждены использовать коллектор соленой воды, поскольку основной оросительный канал, ведущий в село, пересох.

«Последний раз я поливал поле еще в июне, - жалуется один из фермеров, добавив, что орошение из коллектора обходится фермерам очень дорого. – Питьевую воду нам привозят в машинах. Боюсь, урожай в этом году будет невысоким, и я останусь в долгах». В свою очередь, Гамид Гасымов, представитель сельской исполнительной власти, заявил, что вода в село подается, правда, её все равно не хватает. Один из фермеров села Деде Горгуд отметил, что первый полив задержали более чем на 20 дней. «В этом году наши затраты возросли, - сказал он. – Собирая не менее 30 центнеров с гектара, можно погасить долги и получить прибыль. Но если поливать землю вовремя, можно собрать и по 50 центнеров». С похожими проблемами столкнулись фермеры в селах Кебирли Бейлаганского и Гарагулаг Агджабединского района. Один из них, Акиф Мамедов говорит, что, в основном, нехватка воды ощущается в селах, берущих воду из реки Араз. «Хлопок нужно регулярно поливать, - напоминает он. – Его выращивание требует кропотливой, напряженной работы. К тому же, выполнять ее приходится под палящим солнцем. Так что, представить настроение фермеров, когда доходы не окупают расходов, совсем не трудно». Житель села Кебирли Тофик Гурбанов рассказал, что уже неделя, как наблюдаются проблемы с водой, которую вначале направили в Саатлинский и Сабирабадский районы, и только потом – в их село. А вот Афраз Аскеров, фермер из Сабирабада, занимающийся хлопководством много лет, говорит, что в нынешнем году ситуация лучше, чем в прошлом: «В прошлом году болезни хлопчатника снижали урожаи, но сейчас мы с ними справились. Надеюсь, урожай будет на 4-5 центнеров с гектара выше, чем в 2021-м». По словам Аскерова, в некоторых регионах наблюдалась задержка с первым поливом. Но после встреч с представителями соответствующих структур, трудности по ряду направлений удалось решить.

«В этом году мы посеяли хлопчатник на 130 гектарах и ждем высокий урожай, - сказал фермер. – У нас при урожайности хлопка в 20-22 центнера с гектара затраты окупаются. Даже несмотря на то, что в нынешнем году расходы возросли». Напомню, что хлопководство в Азербайджане объявлено одним из приоритетных направлений, «белое золото» занимает важное место в экспортном потенциале страны. Экономист Джафар Ибрагимли сказал haqqin.az, что трудности с орошением, которые особенно возрастают в летний период, являются следствием изменений климата, наблюдающегося в последние годы. Хлопок – растение влаголюбивое и, в отличие от других культур, он имеет длительный вегетационный период. «Сложности с поливной водой наблюдаются не только в этом сезоне, но и в последние несколько лет, - отметил Ибрагимли. – Вот почему фермеры должны выращивать эту культуру в районах с более широким доступом к орошению. Неправильно сажать хлопчатник в засушливых местах с плохой доступностью воды и надеяться на дожди, которые наполнят реки. В июле-августе рассчитывать на это не стоит». Тем не менее, несмотря на все трудности, выращивание хлопка, которым в Азербайджане засеяны более 100 тысяч гектаров земли – это традиционная отрасль национального агрокомплекса, приносящая стабильный доход. Особенно, если учесть, что цены на хлопок на мировом рынке постоянно растут. «В прошлом году в стране было собрано на 17 процентов хлопка меньше, чем в предыдущем, - говорит Джафар Ибрагимли. – То есть, мы не досчитались, примерно, 50 тысяч тонн. Причин несколько, и одна из них – это ирригация. В этом году погода более благоприятна для хлопка, так что, урожайность ожидается выше прошлогоднего показателя». Как сообщил haqqin.az Гулу Керимов, заместитель директора отдела эксплуатации оросительных систем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», хлопчатником в нынешнем году засеяно 108 тысяч гектаров в 16 районах страны. В результате обмеления реки Араз, целые участки в основном, в Саатлинском, Сабирабадском, Билясуварском и Агджабединском районах остаются без должного орошения. Но в результате работы комиссии, созданной в целях рационального использования водных ресурсов, с соответствующими учреждениями, в водохранилищах страны, за исключением Аразского и Шамкирчайского, накопилось больше воды, чем в предыдущие годы.