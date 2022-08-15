Оспа обезьян идет на спад?

Заболеваемость людей оспой обезьян за последнее время снижается в Великобритании, сообщает Минздрав страны.

В ведомстве заявили, что наблюдаются признаки ослабления заболеваемости оспы обезьян у людей, «но пока еще слишком рано говорить о том, сохранится ли этот спад».

За минувшую неделю в Великобритании фиксировали примерно 29 случаев заболевания за сутки, в то время как в конце июня суточный прирост составлял около 52 заболеваний. В июле уровень заболеваемости увеличился вдвое, и около 70% заражений приходилось на Лондон.