Кулеба сравнил политику Турции с «древними традициями османской дипломатии»

«Турция сотрудничает в военно-технической сфере с Украиной и торгово-экономической – с Россией». Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел связал современную политику Турции с «древними традициями османской дипломатии».

«Если коротко сказать про Турцию, про ее внешнюю политику сейчас, – то это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией. То есть помогая нам противостоять России на фронте – объективно это Турция делает, - они зарабатывают деньги на России», - сказал Кулеба.