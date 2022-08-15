Путин: у Запада не получится «отменить» Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки западных стран «отменить» Россию являются глупыми и бесперспективными. Об этом он сказал в видеообращении к участникам форума «Таврида.Арт».

По мнению российского лидера, попытки отменить русскую культуру во всем мире тщетны, «поэтому о них можно забыть».

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», - сказал Путин.