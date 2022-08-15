Британия первой в мире одобрила двойную вакцину от COVID-19
В Великобритании одобрили двойную вакцину, которая помогает в борьбе с изначальным вариантом COVID-19, а также со штаммом "омикрон", передает Deutsche Welle.
Регулятор лекарственных средств Великобритании заявил, что одобрил обновленную вакцину Moderna, которая должна обеспечить лучшую защиту от омикрон-штамма.
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) в своем заявлении сообщило, что одобрило вакцину для введения бустерных доз взрослым после того, как было установлено, что она соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности, установленным британским регулятором.
Moderna назвала новую вакцину "бивалентной", поскольку она предназначена для стимулирования иммунного ответа против двух различных антигенов - как оригинального варианта COVID, так и первого варианта "омикрон" (BA.1), который продемонстрировал определенную устойчивость к существующим вакцинам.
"Первое поколение вакцин COVID-19, используемых в Великобритании, продолжает обеспечивать важную защиту от заболевания и спасать жизни. Эта бивалентная вакцина дает нам более острый инструмент в нашем арсенале, который поможет защитить нас от этого заболевания, поскольку вирус продолжает эволюционировать", - сказала глава MHRA Джун Рейн.
В компании Moderna заявили, что в ближайшие недели ожидают аналогичного одобрения от регулирующих органов в Европе, Канаде, Австралии и других странах. Однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в США заявило, что будет добиваться включения новых субвариантов Omicron, BA.4 и BA.5, в состав любых новых вакцин, которые получат одобрение на национальном уровне.