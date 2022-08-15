Британия первой в мире одобрила двойную вакцину от COVID-19

В Великобритании одобрили двойную вакцину, которая помогает в борьбе с изначальным вариантом COVID-19, а также со штаммом "омикрон", передает Deutsche Welle.

Регулятор лекарственных средств Великобритании заявил, что одобрил обновленную вакцину Moderna, которая должна обеспечить лучшую защиту от омикрон-штамма.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) в своем заявлении сообщило, что одобрило вакцину для введения бустерных доз взрослым после того, как было установлено, что она соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности, установленным британским регулятором.