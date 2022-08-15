Израильским военным запретили полеты в Индию и на Дальний Восток
Израильским военнослужащим запретили полеты через воздушное пространство Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Как отмечает издание newsru.co.il, на данный момент это означает, что военнослужащие не могут летать в Индию самолетами Air India и на Сейшельские острова. Как только Оман даст разрешение на пролет израильских рейсов через свое воздушное пространство, над Саудовской Аравией начнут пролегать все рейсы из Израиля на Дальний Восток, включая Китай, Гонконг, Индию, Вьетнам, Таиланд, Сингапур и другие страны, которые до сих пор облетают Саудовскую Аравию через Красное море. При этом полеты с пересадкой в Европе не помогут избежать полетов на Дальний Восток через Саудовскую Аравию, а полеты с пересадкой в Турции закрыты для военных.